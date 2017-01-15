Манила, 15 января, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что может ввести в стране военное положение, если ситуация с распространение наркотиков ухудшится. Об этом сегодня, 15 января, сообщает Reuters.

Andres Rodriguez Наркотики

Сообщается, что Дутерте всерьез рассматривает вариант введения военного положения на Филиппинах если наркоторговля снова поднимет голову.

На встрече с представителями торговой палаты города Давао (Дутерте ранее был мэром этого города), президент заявил: «Если у меня будет желание, если ситуация перерастёт в действительно нечто опасное, то я введу военное положение».

Стоит отметить, что ранее Дутерте полностью исключал для себя возможность введения военного положения в стране.

Напомним, что Дутерте развернул на Филиппинах беспрецедентную борьбу с наркоторговлей. Полиции и народным дружинникам было разрешено отстреливать наркодиллеров и их клиентов без суда и следствия прямо на улицах. За несколько месяцев были застрелены несколько сотен человек. После этого большинство наркодиллеров либо сдались властям и сели в тюрьму, либо сбежали за границу.

За свои действия Дутерте подвергся резкой критике со стороны Запада.