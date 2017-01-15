Москва, 15 января, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации разрешили Украине провести инспекцию в Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года. Об этом накануне, 14 января, заявил журналистам глава российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Mil.ru Российские военнослужащие

Речь идет о Венском документе, подписанном в 2011 году в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он дает право каждой стране-участнику ОБСЕ проводить инспекции на территории любого другого государства-участника. Инспектирующая сторона также может пригласить экспертов из других стран, входящих в ОБСЕ.

Рыжков сообщил, что с 16 по 19 января представители украинских Вооруженных сил будут инспектировать территорию в Ростовской области площадью в 16 тысяч квадратных километров. Украинские военные будут искать активность Вооруженных сил России на данной территории.

Напомним, ранее подобные инспекции уже проводились украинской стороной. Дело в том, что после государственного переворота на Украине и начала Гражданской войны пришедшая к власти в Киеве группировка обвинила Россию в «агрессии» и заявила, что Украина якобы воюет с Россией.

При этом не раз утверждалось, что Российская армия непосредственно участвует в боевых действиях в Донбассе. Украинские власти твердили, что колонны российских танков из Ростовской области вторгаются на территорию Донбасса и ведут боевые действия против ВСУ.

Все это словоблудие так и не нашло подтверждения в реальной жизни. Проведённые украинскими военными инспекции показали, что в Ростовской области нет никакой аномальной военной активности Российской армии.