Бразилиа, 15 января, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Заключенные одного из самых крупных исправительных учреждений Бразилии в штате Риу-Гранди-ду-Норти подняли бунт после того, как неизвестные перебросили на территорию тюрьмы оружие. Жертвами беспорядков уже стали 10 человек, сообщает Globo.

Shayan В тюрьме

Сообщается, что все заключенные на территории тюрьмы на данный момент вышли из своих камер, большая их часть вооружены. Полицейские оцепили периметр территории, усилили охрану на входах и выходах. Полицейские ждут рассвета, чтобы начать операцию, пока же основной задачей правоохранителей является не допущение выхода вооруженных заключенных с территории тюрьмы.

«Вмешательство в настоящее время невозможно, — пояснил майор полиции Камило. — На данный момент все они свободны внутри и вооружены».

Согласно сообщению, сделанному ранее правительством штата, восстание началось около 17:00 субботы из-за выяснений отношений между заключенными двух бараков. Члены семей отбывающих наказание правонарушителей, не участвующих в борьбе преступных кланов, просят правительство о помощи. Группа жен заключенных прибыла к зданию тюрьмы и пыталась проникнуть на территорию, прорвав полицейский заслон, однако правоохранители не пустили их.

Напомним, вспышки насилия не являются редкостью в бразильских тюрьмах, в том числе из-за их переполненности. Так тюрьма штата Риу-Гранди-ду-Норти расчитана на 620 человек, однако в настоящее время наказание в ней отбывают около 1150 нарушителей.