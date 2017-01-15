Москва, 15 января, 2017, 06:25 — ИА Регнум. Опасные для авиаперелетов погодные условия в Москве и пригородах стали причиной для отмены и задержки десятков рейсов. Почти 40 вылетов отменено, еще несколько откладывается до улучшения ситуации, сообщает сервис Яндекс.Расписание.

Буря

Согласно информации онлайн-сервиса на 06:00, отменено 36 рейсов. Среди них шесть вылетов не состоялись из аэропорта Домодедово, остальные 30 из Шереметьево. Еще три рейса задержаны.

Ближе к утру 15 января из Домодедово отправлены шесть самолетов международного сообщения и один в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Из Шереметьево вылетел один самолет сообщением Москва — Амстердам.

Диспетчерские службы ожидают улучшения метеоусловий. По данным синоптиков, снег, мокрый снег и ветер с порывами до 18 м/с сохранятся до 11:00 воскресенья, 15 января.