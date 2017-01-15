Токио, 15 января, 2017, 04:11 — ИА Регнум. Запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя выполнило Японское аэрокосмическое агентство утром воскресенья, 15 января, сообщает японский телеканал NHK.

На орбите

Необычный запуск был произведен из Космического центра Ятиномура, расположенного в японской префектуре Кагосима. Ракета-носитель высотой 9,5 метра и массой 2,6 тонны стартовала в 08:33 по местному времени с трехкилограммовым спутником на борту.

Космический аппарат уже через 7,5 минуты был успешно выведен на околоземную орбиту, высота которой составляет 200 километров. Сообщается, что новый спутник будет осуществлять наблюдение за поверхностью Земли.

Миниатюрные размеры как самого космического аппарата, так и доставившей его ракеты-носителя, позволили существенно сэкономить на запуске. Расходы на разработку и запуск составили в общей сложности около 3,47 миллиона долларов, притом что запуск обычной ракеты государству обходится более чем в сто миллионов долларов.