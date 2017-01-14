Прага, 14 января, 2017, 21:16 — ИА Регнум. Женская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) заняла третье место на молодежном чемпионате мира (МЧМ) в Чехии, переиграв в матче за «бронзу» команду Швеции. Встреча, прошедшая 14 января в Пршерове, завершилась со счетом 2:0.

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Героями матча стали Елена Проворова и Дарья Белоглазова, забившие шайбы в ворота соперниц в третьем периоде.

Отметим, что в финале МЧМ в Чехии сыграют сборные США и Канады.

МЧМ. Женщины (U-18). Матч за третье место.

Сборная Швеции — сборная России— 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).