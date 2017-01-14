Фийон утвержден кандидатом в президенты Франции
Париж, 14 января, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Франции Франсуа Фийон выбран официальным кандидатом на пост президента страны от крупнейшей оппозиционной Республиканской партии. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.
«Победитель праймериз консервативной Республиканской партии, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон официально выдвинут правыми силами кандидатом в президенты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что голосование за официального кандидата прошло в ходе Национального совета партии в Париже.
«Я буду разъяснять и уточнять свою программу, обогащать ее вашими лучшими идеями, но — никаких зигзагов, никакого гадания на ромашке, — заявил политик после голосования. — Меня зовут Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, который считается «другом президента РФ Владимира Путина» и выступает за отмену санкций против Москвы, в ноябре 2016 г. одержал победу на праймериз правых и консерваторов, став кандидатом от партии на будущих президентских выборах в апреле 2017 года.
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