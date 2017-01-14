Санкт-Петербург, 14 января, 2017, 19:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов прервали спектакль «Неявные воздействия» Театра. doc, приняв выступление артистов за реальность. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил 14 января пресс-центр Марии Бароновой.

Pixabay.com Бдительный полицейский

«Актриса Марина Карлышева была задержана во время спектакля «Неявные воздействия», — говорится в сообщении пресс-центра. — По сценарию Карлышева, стоя на балконе, кричала, что совершит самоубийство».

Стражи порядка, патрулировавшие улицу, приняли представление за реальность и решили задержать артистку и режиссера Всеволода Лисовского с «целью пресечения суицида».

Разобравшись в ситуации, полицейские извинились перед Карлышевой и Лисовским, и доставили режиссера и актрису на место постановки.