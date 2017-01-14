Москва, 14 января, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Тело мужчины со следами падения с большой высоты обнаружено рядом с башней «ОКО» международного комплекса «Москва-Сити». Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

Igor3188 Офисно-деловой комплекс «ОКО»

«Мужчина упал с башни ОКО в «Москва-Сити» на припаркованный внизу Mercedes-Benz G-Wagen, — сказал источник. — На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб и бригады «Скорой» помощи».

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Другие подробности пока неизвестны.