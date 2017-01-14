Калуга, 14 января, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Более 12 млрд рублей составил в прошлом году объем продукции калужского кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина», и по сравнению с 2015 годом этот показатель вырос в 2,5 раза. Об этом рассказал в рамках экспертной дискуссии VIII Гайдаровского форума «Россия и Мир: выбор приоритетов» заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов. Как сообщили 14 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в 2016 году решением министерства экономического развития России калужский фармкластер включен в число 11 кластеров-лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня.

Admoblkaluga.ru Продукция калужских фармацевтов

Это отраслевое объединение пополняется за счет прихода в Калужскую область как иностранных, так и отечественных инвесторов. Кроме того, внутри кластера устанавливаются кооперационные связи, организована утилизация медицинских отходов, в планах — запуск линии по упаковке для фармпродукции.

По словам калужского замгубернатора, четыре профильных компании фармкластера стали резидентами Сколково. «Нам удалось выстроить цепочку, включающую подготовку кадров, разработку и внедрение инновационных продуктов, массовое производство и продвижение готовых продуктов», — подчеркнул Владимир Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, калужский инновационный кластер, сформированный в 2011 году, в настоящее время насчитывает 56 компаний-участников, включая фармацевтические заводы крупнейших зарубежных компаний и отечественных компаний. В составе кластера также 38 малых инновационных предприятий. Рост объема продукции кластера существенно превышает рост других отраслей региональной экономики и российского рынка лекарственных средств.

Результатом реализации Стратегии развития инновационного кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области станет достижение к 2020 году увеличение объема инвестиций — порядка 10 миллиардов рублей, а также работ и проектов в сфере научных исследований и разработок — не менее 1,3 миллиардов рублей. Количество продукции, отгруженной организациями за 2016−2020 годы, превысит 50 миллиардов рублей.

К 2020 году калужский фармкластер планирует стать крупнейшим в России кластером в сфере «Life Sciences» (Life Sciences — открытая среда, позволяющая исследователям в области биотехнологии, фармацевтики, геномики и академических исследований, преобразовывать различные данные в научные открытия и новые методы лечения заболеваний).