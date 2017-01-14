Москва, 14 января, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook назвала «информационной каруселью» выход публикаций в немецких СМИ, посвященных продолжению истории «русской девочки Лизы».

Роза Сальваторе. Аллегория лжи. 1640-е

«Германские медиа вновь реанимировали «дело девочки Лизы», — написала Захарова. — Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. Называется «информационная карусель».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о зверском изнасиловании русской девочки Лизы в Германии появилась 16 января 2016 г. По имеющейся информации, 13-летнюю школьницу якобы затащили в автомобиль мигранты и увезли в неизвестную ей квартиру.

Позже немецкая полиция опровергла сообщения СМИ: не было ни похищения, ни изнасилования — подтвердился лишь факт пропажи девочки на несколько часов.

Дело получило широкий общественный резонанс.

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