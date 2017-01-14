Тбилиси, 14 января, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Патриархия Грузии откликнулась на сообщения СМИ о разрушении в Гульрипшском районе Абхазии церкви и уничтожении польского кладбища. Представители грузинского духовенства считают этот факт тревожным и призывают правительство Грузии принять соответствующие меры, чтобы защитить находящиеся на территории Абхазии памятники и предотвратить повторение подобных фактов в будущем.

Эмблема Грузинской православной церкви

«Последние данные подтверждают, что входящая в комплекс крепости Цебелда церковка 8−9 века действительно была разрушена, и такая же судьба постигла основанное там после второй мировой войны польское кладбище», — говорится в заявлении.

Патриархия призывает всех объединить усилия, а правительство Грузии просит обратиться за помощью к международным организациям, в частности к ЮНЕСКО, чтобы она направила своих представителей для осуществления мониторинга находящихся в Абхазии и Южной Осетии памятников.

«Думаем, что местное население и соответствующие службы указанных регионов не будут против этого», — надеются в патриархии Грузии.