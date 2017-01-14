Тбилиси, 14 января, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Новый аэропорт открылся 14 января в грузинском городе Амбролаури (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). По информации пресс-службы правительства Грузии, в 16:00 часов по местному времени в новом аэропорту приземлился первый самолет, первым пассажиром которого был премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Gov.ge Амбролаурский аэропорт

Премьер обратился к собравшимся на церемонию открытия представителям местных властей и местным жителям и заявил, что открытие нового аэропорта — это лишь начало развития региона.

Вечером Георгий Квирикашвили откроет в аэропорту новый пассажирский терминал площадью 600 кв.м.

На первом этапе Амбролаурский аэропорт будет принимать лишь малые, 15−20-местные воздушные суда. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 1100 метров, а его терминал способен одновременно пропускать лишь до 50 пассажиров.

В пресс-службе правительства Грузии заявляют, что в перспективе возможности аэропорта будут расширены, увеличится площадь его терминала, и он сможет принимать и более крупные самолеты.

Амбролаурский аэропорт был построен в рекордно короткий срок, всего за несколько месяцев. Инициатива его строительства принадлежит премьер-министру Георгию Квирикашвили. К ее осуществлению правительство приступило в августе прошлого года, в сентябре уже оформило договоры с победившими в тендере компаниями. В начале октября было закончено строительство взлетно-посадочной полосы, и 6 октября на ней приземлился первый самолет, первым пассажиром которого также был Квирикашвили. Строительные работы после этого были продолжены, и в кратчайшие сроки был возведен пассажирский терминал.

Амбролаурский аэропорт в правительстве Грузии называют важнейшим инфраструктурным проектом, который будет способствовать развитию туризма в регионе и положительно отразится на трудоустройстве и экономическом положении местного населения.

Строительство аэропортов планируется и в других регионах страны в рамках 4-пунктового плана реформ, одним из компонентов которого является компонент пространственного устройства, заявляют в администрации правительства Грузии.