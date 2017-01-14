90 человек эвакуировано из многоэтажки в Волгограде из-за пожара
Волгоград, 14 января, 2017, 13:56 — ИА Регнум. 90 человек эвакуировали спасатели из девятиэтажного жилого дома в Волгограде вечером 13 января из-за пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании в одной из квартир девятиэтажки в поселке Южный поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 20:41.
В трехкомнатной квартире загорелись домашние вещи, огонь охватил 19 квадратных метров. Прибывшие по вызову пожарные расчеты уже в 21:16 возгорание ликвидировали.
Из дома, в котором произошел пожар, пожарным пришлось эвакуировать 90 человек. При возгорании никто не погиб и не пострадал.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Согласно данным МЧС, всего за сутки, 13 января, в регионе произошло шесть пожаров, во всех случаях обошлось без жертв.