Москва, 14 января, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин назвал самую большую налоговую проблему в России. Свое мнение на этот счет он высказал на Гайдаровском форуме в Москве сегодня, 14 января.

Government.ru Максим Орешкин

Орешкин считает, что самой серьезной налоговой проблемой в России является очень высокий уровень нагрузки на фонд оплаты труда для законопослушного бизнеса.

Чиновник констатировал, что в России самая высокая в мире налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. «Понятно, что многие просто не платят. Страховые взносы платят государство само себе, крупный бизнес и часть среднего бизнеса. И это самая большая проблема, с которой нужно работать», — заявил Орешкин.

Он считает, что налоговое бремя для компаний, которые работают легально в рамках законодательства, необходимо снизить.

В целом Орешкин констатировал, что налоговая нагрузка на бизнес, который старается работать полностью легально, слишком высока. Это и заставляет предпринимателей использовать «серые» схемы. Если объем теневой экономики удастся снизить, то и налоговую нагрузку нужно снижать, считает министр.