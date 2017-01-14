Москва, 14 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что в стране необходимо срочно менять налогообложение в нефтяной отрасли. Об этом он заявил сегодня, 14 января, выступая на Гайдаровском форуме.

Pexels.com Добыча нефти

Силуанов подчеркнул, что в ближайшие два года нефтяную отрасль нужно перевести на налог на добавленный доход (НДД). При этом глава Минфина считает, что перевод нефтяной отрасли на другую систему налогообложения нужно осуществлять одновременно с отменой льгот для этой отрасли.

Сейчас нефтяная отрасль платит государству пошлины за экспорт нефти, а также НДПИ. В середине минувшего года министерство финансов и министерство топлива и энергетики достигли концептуальной договоренности о переводе нефтяной отрасли на НДД.

Этот НДД должен составить 50%. Перевод нефтяной отрасли на НДД будет сопровождаться отменой льгот. Сейчас различные налоговые льготы распространяются на 198 месторождений в России.