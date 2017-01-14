Москва, 14 января, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Большинство российских граждан считают, что Россию в мире боятся и уверены в том, что это хорошо. Это следует из результатов социологического опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Mil.ru Российские солдаты

По данным опроса, 85% граждан России заявили, что Российскую Федерацию в мире боятся. При этом 75% уверены, что это хорошо.

Одновременно с этим, 48% опрошенных заявили, что к России в мире относятся хорошо. 42% считают, что плохо.

67% респондентов уверены, что влияние России в мире в последние годы растет. 15% связывает это с ростом военной мощи, 11% с правильной внешней политикой, 7% с заслугой нынешнего президента.

35% считают, что отношение к России в мире улучшается, 31% — ухудшается, 26% — остается неизменным.

Около 70% граждан считают Россию свободной и развитой страной, а 65% — передовой. Кроме того, 58% граждан заявили, что живут в богатой стране, и только 33% думают, что в бедной.