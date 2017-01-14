Калуга, 14 января, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Страна должна развиваться, и у регионов должны быть стимулы, прежде всего к тому, чтобы двигаться вперед. Об этом заявил сегодня, 14 января, на встрече с калужскими журналистами губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Анатолий Артамонов

Глава региона напомним журналистам свое недавнее интервью «Российской газете», где он сделал заявление о том, что бюджетная политика Министерства финансов России подталкивает регионы-доноры к дотационности и убивает у них желание развиваться.

«Чем больше будем заниматься раздачей «подачек», тем меньше будет стремление у людей к тому, чтобы повышать уровень квалификации, образования и стремиться к тому, чтобы самому сформировать свое благополучие. Страна должна жить по определенным правилам, законам, и ни в коем случае нельзя скатываться к тому, чтобы кто-то чего-то кому-то раздавал. Я свою позицию обозначил, она обсуждается, посмотрим, какая будет реакция», — сказал Артамонов.

Между тем у Калужской области в 2016 году сложились неплохие экономические показатели. Так, на 7% увеличились объемы промышленного производства. Есть успехи и в сельском хозяйстве: более чем на 8% выросли надои молока, сегодня в регионе делается упор на развитие производства говядины и садоводства.

Региону в прошлом году передали в собственное управление особую экономическую зону. Это поможет резидентам более оперативно решать возникающие вопросы. Ведь, ранее, по словам Артамонова, приходилось с каждой проблемой обращаться в Москву. К тому же на завершение работ по созданию инфраструктуры особой экономической зоны Калужская область получила из федерального бюджета 3,25 миллиарда рублей.