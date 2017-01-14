Феодосия, Крым, 14 января, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Развертывание системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» на территории Крыма никак не связано с проведением Украиной военных учений, а является частью плановой работы по совершенствованию систем противовоздушной обороны Российской Федерации. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 14 января журналистам командующий четвертой армией военно-воздушных сил противовоздушной обороны генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Владислав Осипов ИА REGNUM Виктор Севостьянов

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«Система противовоздушной обороны на начальном этапе включала в себя зенитно-ракетную воздушную систему С-300ПС. Понятно, что возможности зенитно-ракетной системы С-300ПС несколько ниже, чем возможности системы С-400. Появилась возможность создать и поставить на боевое дежурство систему С-400. Я не скрываю от вас — она поставлена только для того, чтобы увеличить возможности зенитно-ракетного полка и, соответственно, дивизии противовоздушной обороны, которая базируется на территории Республики Крым», — заявил, в частности, Севостьянов.

Новая система в частности позволяет осуществлять перехват до 400 целей одновременно и взять под оборону объекты в радиусе 400 километров.

Командующий подчеркнул, что введение системы С-400 является частью плановой работы по совершенствованию систем противовоздушной обороны РФ.

Он сообщил, что дивизионы С-400 планируются развернуть на территории Крыма и в других точках, однако сроки не назвал.

При этом, подчеркнул Севостьянов, боевая система С-300 не снимается с дежурства в этом полку: «С-300 как дежурила, так и дежурит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Феодосии заступил на боевое дежурство зенитный ракетный полк, оснащенный системой большой и средней дальности С-400 «Триумф».

Зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф» предназначена для борьбы со всеми современными и перспективными средствами воздушно-космического нападения. Она способна поразить как самолеты-разведчики, так и оперативно-тактические баллистические ракеты. Каждый комплекс С-400 может вести одновременный обстрел 36 целей. Дальность действия С-400 достигает 400 км, система поражает цели на высоте до 30 км.

Между тем, также 13 января силы ПВО Украины провели тактико-специальные учения в Херсонской области, граничащей с российским Крымом.