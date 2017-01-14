Ашхабад, 14 января, 2017, 11:03 — ИА Регнум. «Туркмения принадлежит к числу самых репрессивных и закрытых государств мира, где все аспекты жизни общества полностью контролируются президентом и его окружением», — такое мнение выразили эксперты международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в докладе по ситуации в сфере прав человека в этой среднеазиатской стране.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Особое внимание правозащитники в этот раз обратили на существование в туркменском государстве культа личности, из-за которого граждан принудительно сгоняют на любые мероприятия с участием главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. В качестве примера они привели произошедший в апреле 2016 года в Ахалской области случай, когда четырем семьям не разрешили хоронить умерших родственников и проводить поминки, пока там находился президент.

Также свои претензии аналитики высказали по поводу изменений, внесенных в Конституцию Туркмении в сентябре 2016 года. Из новой редакции Основного закона убрали пункт, гласящий, что кандидат на должность главы государства должен быть не старше 70 лет. По их словам, это, вкупе с отсутствием ограничений на количество президентских сроков, фактически допускает возможность пожизненного президентства.

Вместе с тем, сообщают авторы документа, в обновленную туркменскую Конституцию до сих пор не включены положения о запрете цензуры и о праве на беспрепятственный выезд за рубеж, даже невзирая на рекомендации Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и других международных организаций.

Отметили в Human Rights Watch и тот факт, что «власти Туркмении жестко пресекают любые проявления политического инакомыслия», а оппозиционеры и члены их семей «даже в эмиграции постоянно живут под угрозой мести со стороны режима».

«Сохраняется практика неофициальных произвольных ограничений выезда из страны для активистов, родственников политэмигрантов и других граждан. Десятки людей остаются жертвами насильственного исчезновения. Власти не позволяют независимым группам вести в стране правозащитную деятельность. Международных правозащитников в страну не допускают. Гражданские активисты постоянно живут под страхом репрессий. Десятки человек, многие из которых были отправлены за решетку еще при Сапармураде Ниязове, остаются жертвами насильственного исчезновения», — говорится в докладе.

Подводя итог, правозащитники подчеркнули, что международные партнеры Туркмении зачастую не обращают внимание на отсутствие в этой стране свободы СМИ, свободы вероисповедания, свободы передвижения и на другие многочисленные нарушения прав человека по причине имеющихся на туркменской территории огромных залежей природного газа.

«Редким исключением стало майское решение Комитета Европарламента по иностранным делам отложить по правозащитным основаниям окончательную ратификацию «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Туркменией», — констатировали в HRW.