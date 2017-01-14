Калуга, 14 января, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Калужская таможня подвела итоги работы за 2016 год, сообщает 14 января корреспондент ИА REGNUM.

Customs.ru Работа таможни

По информации и.о. начальника ведомства Дмитрия Макарова, в федеральный бюджет в 2016 году таможенниками перечислено 45,49 млрд рублей. Общий объем задекларированных грузов составил 1367 тыс. тонн. По всем таможенным процедурам оформлено 58 тыс. 719 деклараций.

По сравнению с 2015 годом в минувшем году экспорт в регионе вырос на 33,4%. Грузооборот экспорта составил 810 тысяч тонн, что превысило показатели 2015 года более чем в три раза. Между тем, импортная составляющая снизилась: грузооборот — на 5%, внешнеторговый оборот — на 9%.

По результатам 47 проверок соблюдения требований валютного законодательства в прошлом году было возбуждено 29 дел об административных правонарушениях на сумму 7,2 млрд рублей. Также, в 2016 году Калужской таможней возбуждено шесть уголовных дел (невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере, контрабанда прекурсоров и сильнодействующих веществ).

Глава ведомства напомнил, что в 2016 году в регионе деятельности Калужской таможни внешнеэкономическую деятельность осуществляли 675 участников, из них 663 юридических лиц и 12 физических лиц.