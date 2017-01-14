Сува, 14 января, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В южной части Тихого океана возле островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сегодня, 14 января, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Nathan Hughes Hamilton Карта Фиджи

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 06:11 субботы по времени UTC (09:11 мск). Эпицентр землетрясения находился в 178 километрах к юго-западу от города Нанди на островах Фиджи. Очаг подземных толчков залегал на глубине 53 километра.

По данным Геологической службы США (USGS), которая также зафиксировала землетрясение, магнитуда подземных толчков составила 6,2.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.