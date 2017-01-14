Пекин, 14 января, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Китайской Народной Республике скончался известный экономист и лингвист, создатель всемирно признанной латинской транскрипции китайского языка пиньинь Чжоу Югуан. Об этом сегодня, 14 января, пишет «Жэньминь жибао».

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Накануне, 13 января, Югуан отметил свое 111-летие. Сегодня он скончался.

Югуан является автором латинской транскрипции китайского языка пиньинь. Это система записи фонетики китайского языка с использованием латиницы.

Югуан родился в далеком 1906 году в городе Чанчжоу в провинции Цзянсу. Он свободно владел английским, японским и французским языками.

В октябре 1955 года премьер государственного совета КНР Чжоу Эньлай пригласил Чжоу Югуана на совещание Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Там его попросили начать работать над китайской письменностью. К февралю 1956 года Югуан подготовил проект пиньиня. Но на его доработку ушло ещё два года.

В 1958 году на сессии высшего законодательного органа КНР — Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) пиньинь был официально утвержден.

С 1979 года пиньинь используется во всем мире в качестве официальной латинской транскрипции китайского языка. Пиньинь одобрен Международной организацией по стандартизации (ISO) как основная латинская транскрипция китайского языка.