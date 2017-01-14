Таиланд, 14 января, 2017, 09:34 — ИА Регнум. В Таиланде во время авиашоу разбился истребитель Jas 39C Gripen. Об этом сегодня, 14 января, пишет Bangkok Post.

Ronnie Macdonald Истребитель JAS 39C Gripen

Сообщается, что истребитель Jas 39C Gripen военно-воздушных сил Таиланда участвовал в авиашоу в крупнейшем городе провинции Сонгкхла Хатъяй, приуроченному ко Дню детей.

Во время демонстрации манёвра внезапной атаки самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу. Пилот не успел катапультироваться и погиб. Самолет взорвался от удара о землю.

После инцидента местный аэропорт был срочно закрыт.

Власти королевства начали расследование причин крушения истребителя.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего пилота.