Ташкент, 14 января, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому в четырех регионах республики создадут свободные экономические зоны (СЭЗ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В соответствии с документом, СЭЗ будут созданы в Бухарской, Самаркандской, Ферганской и Хорезмской областях страны.

СЭЗ будут функционировать в течение 30 лет с возможностью последующего продления, на этих территориях будут действовать особые налоговые и таможенные льготы.

Как отмечается в указе, целью создания зон является «привлечение прямых инвестиций иностранных и местных инвесторов для создания современных производств по выпуску востребованной на внешних рынках и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью».

В частности, в СЭЗ предлагается создать современные производства в сфере глубокой переработки, хранения и упаковки плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, текстильной, ковроткацкой, обувной и кожгалантерейной, экологически безопасной химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности, машиностроения и автомобилестроения.

В Узбекистане на сегодня функционирует три СЭЗ — свободная индустриально-экономическая зона «Навои» (создана в 2008 году), специальная индустриальная зона «Ангрен» (2012 год) и специальная индустриальная зона «Джизак» (2013 год). На этих территориях запущено 50 проектов общей стоимостью 395 миллионов долларов.