Москва, 14 января, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Трамваи столкнулись на северо-западе Москвы. Об этом сегодня, 14 января, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Олег Евстратенко Трамвай

Сообщается, что столкновение трамваев произошло возле дома №6 по улице Авиационная в районе Щукино. В результате столкновения пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний.

Пятерых пострадавших пришлось госпитализировать, ещё одному медицинская помощь оказана амбулаторно.

В результате инцидента на час было задержано движение трамваев по пяти маршрутам.