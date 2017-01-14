Токио, 14 января, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Почти 60 авиарейсов отменены в аэропортах Японии из-за сильных снегопадов. Об этом сегодня, 14 января, сообщает агентство «Киодо».

Хокусай. Снег на реке Сумида

Сообщается, что японские авиакомпании вынуждены отменять внутренние рейсы из-за сильнейшего снегопада, который накрыл почти всю страну.

Авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили 41 рейс в северном и северо-восточном направлениях, а также 14 рейсов в западном и юго-западном направлениях.

Сильнейшие снегопады накрыли все западное побережье Японии и северную часть страны. В префектуре Фуки толщина снежного покрова достигла 95 сантиметров, в Ниигате — 1,6 метра, а Ямагато — аж 2,5 метра.

В ближайшие сутки снегопады не утихнут. При этом на восточном побережье Японии — плюсовая температура. Даже если снег сюда и пробьётся, то быстро растает.