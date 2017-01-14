Амстердам, 14 января, 2017, 09:01 — ИА Регнум. У голландского журналиста Микеля Шпеккерса, прибывшего из Донбасса и задержанного в международном аэропорту Амстердама, был изъят фрагмент кости пассажира, погибшего в результате крушения малайзийского лайнера МН17 под Донецком. Об этом накануне, 13 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Нидерландов.

Defensie.nl На месте крушения самолёта

Сообщается, что был проведен анализ ДНК. Выяснилось, что останки принадлежат человеку, чья личность была установлена сразу после катастрофы в 2014 году. Его родственников уже проинформировали о находке.

В прокуратуре добавили, что остальные вещи Шпеккерса не имеют отношения к уголовному делу об авиакатастрофе в Донбассе.

Напомним, Шпеккерс был задержан голландскими силами правопорядка в аэропорту Амстердама, после того, как вернулся из своей поездки в Донбасс, где он снимал документальный фильм о жизни в регионе и посетил место крушения рейса МН17.

Причиной задержания названо то, что журналист отказался передать правоохранителям снимки и видеозаписи с места крушения. После задержания суд постановил, что предметы, изъятые у Шпеккерса, могут быть использованы в интересах следствия, а часть из них, в частности фото‑ и видеоматериалы, может быть удалена.