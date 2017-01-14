Лондон, 14 января, 2017, 06:51 — ИА Регнум. Парламентская комиссия по выходу Великобритании из Евросоюза призывает премьер-министра Терезу Мэй «уточнить намерения» правительства по Brexit, передает Reuters 14 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Согласно докладу комитета, правительству Великобритании рекомендовано опубликовать детальный план по Brexit к середине февраля, с изложением позиции по будущему единого рынка Европейского Союза.

Парламентарии считают, что правительству надо «как можно быстрее» определиться с «периодом адаптации Великобритании в результате изменения торговых соглашений или доступа на рынки ЕС».

«Мы не просим правительство озвучить (все свои планы — прим. ИА REGNUM ), но мы хотим ясности, учитывая важность и сложность задачи по ведению переговоров», — пояснил член комиссии от Лейбористской партии Хилари Бенн.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Великобритания на референдуме проголосовала за выход страны из Евросоюза, после чего островное государство находится в ситуации Brexit (от английских слов Britain и exit) — процедуры «развода» Объединенного Королевства с Евросоюзом. Переговоры со странами ЕС по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза начнутся в марте текущего года и должны занять около двух лет.

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