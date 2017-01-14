Вашингтон, 14 января, 2017, 04:44 — ИА Регнум. Комитет по разведке Сената США сообщил о начале двухпартийного расследования «российских кибератак» и деятельности российской разведки, которые якобы повлияли на ход президентской кампании в США. Об этом говорится в совместном заявлении, распространённом сенаторами Ричардом Бёрром и Марком Уорнером, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Publicdomainpictures.net Кибер-расследование

«Мы считаем критически важным иметь полное представление о масштабах российской разведывательной деятельности, наносящей удар по Соединённым Штатам», — приводится текст заявления на официальном сайте председателя комитета по разведке Ричарда Бёрра.

Сообщается, что комитет намерен проверить связи России с какими-либо политическими кампаниями и оценить «киберактивность и другие активные меры России против Соединённых Штатов, как касающиеся выборов 2016 года, так и в более широком смысле».

Комитет намерен опросить должностных лиц как из администрации президента Барака Обамы, так и из администрации Дональда Трампа, в том числе добиваться дачи ими показаний через суд при возникновении такой необходимости, говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января конгрессмены от Демократической партии США призвали к созданию независимой двухпартийной комиссии по расследованию «российских кибератак».

Отмечалось, что в предполагаемую комиссию должны войти 12 человек — представителей демократов и республиканцев, не являющихся членами Конгресса, обладающих полномочиями допроса свидетелей, получения засекреченных документов, выдачи повестки в суд.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в кибератаках со стороны США «охотой на ведьм», от которой в Москве уже «серьёзно устали».