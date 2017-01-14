Мадрид, 14 января, 2017, 03:26 — ИА Регнум. Полиция Испании арестовала троих исламистов, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подготовке терактов в стране, передает Reuters 14 января.

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Двое боевиков были арестован в испанском анклаве Сеута в Марокко, один — в городе Фигерас в Каталонии. В ходе задержания у потенциальных террористов изъято оружие.

Отдельно сообщается, что арестованный в городе Фигерас подозревается в участии в войне на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — по информации полиции, задержанный недавно вернулся в Испанию из зоны конфликта на территории Сирии.

С момента введения повышенного уровня террористической угрозы в 2015 году полицией Испании арестован 181 человек, подозреваемый в связях с радикальными исламистскими организациями, в основном «Аль-Каидой» и ИГИЛ (организации, деятельность которых запрещена в РФ).