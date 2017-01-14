Вашингтон, 14 января, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Российская сторона пригласила администрацию избранного президента США Дональда Трампа к участию в переговорах по Сирии, очередной раунд которых пройдёт 23 января в Астане. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По информации издания, соответствующее предложение было сделано в ходе телефонного разговора между послом России в США Сергеем Кисляком и советником Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном.

Как сообщил источник, какого-либо конкретного решения в ходе разговора принято не было, и на текущий момент он не располагает никакой дополнительной информацией относительно возможности визита американской стороны.

Читайте также: Майкл Флинн пожелал удачи российскому послу в будущем году

Издание обращает внимание, что уходящая администрация Барака Обамы была «демонстративно исключена» из переговоров по Сирии и отмечает, что включение новой администрации в переговорный процесс может стать «первым признаком расширения сотрудничества между США и Россией».

Напомним, 13 января официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер сообщил, что Вашингтон «не получал официального приглашения для участия в переговорах» по Сирии, организованных Россией и Турцией.

Как передавало ИА REGNUM, в Сирии с 30 декабря 2016 года начал действовать режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Читайте также: США не получили приглашение в Астану