Бухарест, 14 января, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Румыния отменила с 1 февраля все сборы при получении румынского гражданства жителями Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующие поправки в законодательство принял парламент Румынии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдаванин

До сих пор процедура получения румынского гражданства для жителей Молдавии была упрощенной, но они должны были уплатить различные сборы и пошлины за получение гражданства, справок о судимости, а также за легализацию печатей и подписей на официальных документах.

Политика Бухареста относительно предоставления румынского гражданства жителям Молдавии и Украины исходит из того, что после 1940 года, когда оккупированная Румынией с декабря 1917 года Бессарабия была возвращена СССР, бессарабцы и буковинцы «не по своей воле» лишились гражданства Румынии, и поэтому в данный момент они и их потомки вплоть до третьего колена имеют право на «восстановление гражданства» по упрощенной процедуре.

По данным статистики, к концу 2015 г. примерно 445 тыс. граждан Молдавии получили румынское гражданство.