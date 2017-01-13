Кишинёв, 14 января, 2017, 02:55 — ИА Регнум. Еврокомиссия одобрила выделение Молдавии €100 млн в рамках новой программы финансовой помощи. Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, €40 млн из этой суммы будет предоставлено в виде грантов, а €60 млн — в виде среднесрочных кредитов на выгодных финансовых условиях, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Деньги будут направлены на «удовлетворение краткосрочных потребностей в финансировании». По словам вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, помощь поможет Молдавии удовлетворить самые насущные потребности и стабилизировать экономику, а условия, связанные с этим финансированием, будут «стимулировать жизненно важные реформы».

Ранее, напомним, Молдавия достигла соглашения по новой программе финансирования с МВФ. Объем финансирования составит $178,7 млн в течение трех лет. Подписание соглашения с МВФ было одним из условий разблокирования финансирования со стороны ЕС, которое было заморожено летом 2015 года из-за политического кризиса в Молдавии и кражи 1 млрд евро из банковской системы страны.