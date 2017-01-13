Москва, 14 января, 2017, 02:48 — ИА Регнум. Российскими военнослужащими 13 января проведено восемь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

reibai Цитадель Алеппо

В частности, в городе Алеппо — в районах Шейх-Таха, Зубдия, Машруа 3000, Кади-Аскер, Шейх-Максуд, в школе Мааз Бен Джабаль — мирным жителям было передано 4,2 тонны гуманитарных грузов, в населённом пункте Эль-Харраки провинции Хомс — 4,3 тонны.

В школе района Шейх-Саид города Алеппо, в Сирийском центре по правам детей в населённом пункте Джармана провинции Дамаск и начальной школе имени мученика Джафара Омрана в городе Дамаске проведены акции в ходе которых детям передано 1050 рюкзаков с подарками.

Для жителей восточных районов города Алеппо также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

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Сообщается также, что в течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё 14 населённых пунктов в провинции Хама. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1115.

Продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 104 вооружённых формирования.

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Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения за сутки было зафиксировано три нарушения, турецкой частью представительства — 12 нарушений. «В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что в четырёх случаях огонь велся по формированиям террористической организации «Джабхат ан-Нусра», а восемь нарушений российской стороной не подтверждаются», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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