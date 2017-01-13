Вашингтон, 14 января, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры отмены реформы здравоохранения Obamacare, которую проводил уходящий президент США Барак Обама, передаёт Fox News.

Врач

Сообщается, что данное решение поддержали 277 членов палаты представителей. Ранее на этой неделе за отмену реформы проголосовал Сенат.

Реформа здравоохранения, которую Барак Обама объявил в 2010 году, предусматривала предоставление субсидий на медицинскую страховку американским гражданам с низким доходом. При этом в результате реформы медицинская страховка стала обязательной для всех граждан. Данный закон был первой попыткой реформирования медицинской системы США с 1960-х годов.

Obamacare, объявленная главным достижением Барака Обамы на посту президента, вызвала неоднозначную оценку в США. По мнению республиканцев, реформа привела к монополии страховых компаний в отдельных штатах и существенному подорожанию страховых полисов.

Избранный президент США Дональд Трамп ещё в ходе президентской кампании обещал, что одним из первых его шагов будет отмена Obamacare. Позднее в ходе первой конференции в новом качестве политик обратился к Конгрессу с просьбой инициировать процесс отмены реформы.