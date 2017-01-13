Тирасполь, 14 января, 2017, 02:17 — ИА Регнум. Объединенная контрольная комиссия, руководящая миротворческой операцией в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта, возобновила полноценную деятельность после двухлетнего блокирования ее работы из-за ультимативных требований Молдавии. Как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», на очередном заседании ОКК впервые за долгое время был подписан протокол заседания, а по ряду вопросов были приняты решения.

Prm.md Встреча президента Молдавии Игоря Додона с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Бендеры,4 января 2017 года

В частности, сторонам удалось сблизить позиции и «закрыть» вопрос о свободе передвижения в Зоне безопасности — наиболее дискуссионную тему, включённую в повестку дня ещё в начале 2015 года.

«Сегодня достаточно значимое событие в работе Объединённой контрольной комиссии, — отметил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. — Сегодняшний протокол открывает возможность укрепления мер доверия в самой миротворческой операции. В прошлые годы мы видели некоторое похолодание и в рамках ОКК, и в рамках Совместных миротворческих сил. И сегодня мы, нарабатывая определённые моменты с решением и подписанием протокола, говорим, что все результаты наших усилий, которые были направлены на сбалансирование работы комиссии, они есть, и мы достигли определённого успеха».

Руководители делегаций заявили, что определяющую роль сыграли договоренности лидеров Приднестровья и Молдавии Вадима Красносельского и Игоря Додона, которые 4 января встретились в Бендерах.

«Несмотря на тот срок, когда они (вопросы повестки дня) были вне рассмотрения ОКК, которая работала не в полном объёме, сегодня нам удалось достичь всеобъемлющего компромиссного решения», — резюмировал сопредседатель от Российской Федерации Евгений Верещага.

Говоря о планах на текущий год, сопредседатели подчёркивали, что в этот юбилейный для миротворческой операции год очень важно, чтобы все её элементы работали в полном объёме. «Очень важно то, с каким результатом мы подойдём к этой дате, поскольку 25 лет на берегах Днестра поддерживается мир», — добавил Олег Беляков.