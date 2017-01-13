* запрещённая в России организация

Нигерия, 14 января, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Три террористки из радикальной группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили теракт на входе в рынок города Мадагали в Нигерии, передает Associated Press 14 января.

Рынок в Нигерии

По сообщению военных, жертвами взрыва стали сами террористки, двое детей и двое бойцов самообороны. Больших жертв удалось избежать благодаря действиям погибших дружинников, которые остановили подозрительных женщин у входа на городской рынок. По словам военных, теракт был совершен дистанционно.

Аналогичный теракт на рынке в Мадагали, считающегося «родиной» исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в декабре месяце унес жизни 57 человек.

Война с «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за семь лет унесла жизни не менее 20 тыс. жителей Нигерии, беженцами от радикальной группировки стали около 2,4 млн человек. В настоящий момент провинция Борно почти полностью освобождена от исламистов, однако боевики почти ежедневно продолжают устраивать теракты на рынках, остановочных пунктах и других местах скопления людей в городах провинции.