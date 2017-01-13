Оттава, 14 января, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Правительство Канады не планирует рассматривать вопрос о снятии санкций с России. Об этом заявила новый министр иностранных дел страны Христя Фриланд в эфире телеканала CBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

«Мы не будем рассматривать снятие санкций», — сказала Фриланд, пояснив, что санкции, хотя и были введены прежним правительством, имели также «мощную поддержку со стороны оппозиции».

Напомним, что самой Фриланд, которая ранее занимала пост министра международной торговли Канады, с марта 2014 года запрещён въезд в Россию в рамках ответных санкций. 11 января в МИД России сообщили, что «вопрос исключения её из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности».

В то же время в Москве подчеркнули, что факт нахождения нового главы МИД Канады в чёрном списке не помешает российским официальным лицам контактировать с ней на международных площадках.

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