Кишинёв, 14 января, 2017, 01:49 — ИА Регнум. «Молдавия поддерживает усилия Украины по поддержанию мира в восточном регионе страны с учетом сохранения территориальной целостности и суверенитета», — заявил, как сообщили 13 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского правительства, премьер-министр Молдавии Павел Филип в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Гройсманом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стирка

Стороны высказались за активизацию двустороннего партнерства. Филип отметил, что молдавские власти «открыты для конструктивного диалога с украинской стороной для активизации торговли между нашими странами на благо граждан обеих стран».

Чиновники также обменялись мнениями относительно заседания Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ, которая состоится во второй половине февраля в Киеве. Павел Филип подчеркнул, что это «возможность обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня и определить новые возможности для развития и укрепления сотрудничества между двумя странами в различных областях».

В свою очередь в пресс-службе украинского Кабмина сообщили, что в ходе разговора Владимир Гройсман заявил, что Украина заинтересована в возобновлении поставок электроэнергии на рынок Молдавии и готова принять участие в соответствующем тендере.

Украина прекратила поставки электроэнергии в Молдавию в конце 2014 года, а весной 2016-го попыталась вернуться на молдавский рынок, однако молдавские власти заключили контракт с Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье и принадлежащей российской «Интер РАО ЕЭС».

Напомним также, что признавая «территориальную целостность» Украины, Кишинев включает в нее российский Крым и отделившиеся ДНР и ЛНР, а Киев со своей стороны признает «территориальную целостность» Молдавии, включая в нее Приднестровскую Молдавскую Республику, провозгласившую независимость на год раньше «Республики Молдова».