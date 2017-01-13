Вашингтон, 14 января, 2017, 01:25 — ИА Регнум. Уходящий президент США Барак Обама заранее продлил ещё на один год санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Крыма и Украины, срок действия которых истекал в марте 2017 года, сообщили в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношения

Как следует из документа, действия и политика России «продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США».

Напомним, санкции в отношении ряда российских граждан, юридических лиц и целых отраслей российской экономики были введены США и Европейским союзом после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.