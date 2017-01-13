Уфа, 14 января, 2017, 00:37 — ИА Регнум. В Уфе продолжается обильный снегопад, и вызванные им транспортные пробки продолжают оставаться самой обсуждаемой темой с начала нового 2017 года. Более тысячи возмущенных уфимцев потребовали отставки мэра Уфы Ирека Ялалова из-за нечищеных дорог и дворов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Нургалеева ИА REGNUM Заснеженная Уфа

Житель Уфы Кирилл Авдеев создал петицию с требованием отстранить главу администрации города Ирека Ялалова от занимаемой должности. По словам автора обращения, градоначальник не справляется со своими обязанностями. «С конца декабря 2016 и по сегодняшний день дворы, дороги, парковки, тротуары не очищены от снега. Пройти, а тем более, проехать просто невозможно! — утверждает уфимец. — От лица жителей города Уфа просим отстранить от должности сити-менеджера Ялалова Ирека Ишмухаметовича в связи с несоответствием занимаемой должности». Петиция создана 9 января и будет направлена главе Башкирии Рустэму Хамитову, а также в Горсовет и Госсобрание региона. На данный момент ее подписали более тысячи человек.

Политолог Дмитрий Михайличенко напомнил, Ялалов предупреждал еще в октябре 2016 года о том, что бюджет муниципалитета не располагает необходимыми на вывоз снега средствами. «Вывозить снег на свалки — сверхдорогое удовольствие, нам это не по карману», — заявил осенью Ялалов. По его словам, это все равно, что вывозить воздух. «Никогда раньше снег не вывозили, убирали только с улицы Ленина», — подчеркнул он. Также градоначальник попросил коммунальщиков не счищать снег вплоть до асфальта, а обеспечивать нормальные условия пешеходам — поверхность должна быть ровной и нескользкой.

Аналогичная ситуация во многих городах России, и мэрия города Новокузнецка сообщила о намерении перенять уфимский опыт. «Тем не менее — это не означает, что уфимская мэрия не должна решать эту проблему, — считает политолог. — Сейчас, когда горожане инициировали волну возмущения в социальных сетях, есть основания надеяться, что мэрия решит проблему. Впрочем, необходимо учитывать, что в марте снега будет еще больше, а в апреле начнутся жалобы на некачественное состояние дорожного полотна в Уфе. Поэтому безусловно мэрии необходимо усилить качество работы своих спецслужб».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципалитет Уфы был на грани объявления чрезвычайной ситуации из-за обильных снегопадов. За 9 суток выпало больше месячной нормы. С 1 по 8 января городские службы работали в круглосуточном режиме. Был объявлен режим №3, который подразумевает выход на линию 75% всей техники. На очистке от снега работали также 2 тыс. 350 человек. В первую очередь, производилась очистка основных пассажирообразующих магистралей, социально значимых объектов и территорий, где расположены экстренные службы. Всего за 8 дней вывезено более 188 тыс. кубометров снега, в сутки — 25 тыс.

Городские власти призывают уфимцев самостоятельно убирать снег со дворов, в ЖЭУ обещали выдавать лопаты для уборки снега. Кроме того, десятки частных компаний и сотни индивидуальных предпринимателей в Уфе предлагают свои услуги по очистке территорий от снега. Аренда одной единицы снегоуборочной техники обходится в среднем около 1,4 тыс. рублей в час, минимальный срок аренды — четыре часа.