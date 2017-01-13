Минск, 14 января, 2017, 00:30 — ИА Регнум. Европейский союз выделит Белоруссии 7 млн евро на строительство на территории республики центров для размещения нелегальных мигрантов. Об этом 13 января сообщила немецкая газета Die Tageszeitung со ссылкой на внутренние документы ЕС.

Предполагается, что деньги будут выделены Минску в течение трёх лет — с 2017 по 2020 годы. На эти средства должно быть построено несколько центров, отвечающих «лучшим европейским и международным стандартам». Каждый из центров будет рассчитан на 30−50 человек. Реализовывать проект будет Международная организация по миграции (МОМ).

По информации издания, центры в Белоруссии будут ориентированы на три группы мигрантов: беженцев из Сирии и с Украины, а также граждан России, которые направляются в Евросоюз в поисках работы по экономическим причинам.

Данную информацию позднее подтвердил официальный представитель МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик. «Речь идёт о совместном проекте белорусской стороны с Представительством МОМ в Белоруссии, который реализуется в рамках совместной программы «Партнёрство ради мобильности», — пояснил он агентству Sputnik.

Так же в МИД Белоруссии сообщили, что работа по созданию в республике центров для мигрантов ведётся в контексте подготовки соглашения с Евросоюзом о реадмиссии, которое не может быть подписано из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры. С данным соглашением в свою очередь увязывается облегчении визового режима между Белоруссией и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года глава представительства МОМ в Белоруссии Зейнал Гаджиев заявил, что Белоруссия, хоть и не была затронута миграционным кризисом, является страной транзита и непосредственным соседом Евросоюза, и указал в этой связи на необходимость соответствия миграционной политики белорусских властей международным стандартам.

«Чтобы эффективно реагировать на миграционные вызовы, Беларусь должна иметь надлежащую миграционную политику, основанную на приверженности международным стандартам, уважительном отношении к мигрантам, а также отвечающую современным реалиям и национальным интересам», — отметил Гаджиев.

Тогда же глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявлял, что республика пока не готова участвовать в программе расселения беженцев из Сирии на своей территории, поскольку «очень серьёзно погружена в украинскую проблему».

В сентябре глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявлял в Нью-Йорке, что на территории страны находится более 160 тысяч беженцев с Украины. Он заверил, что всем им были предоставлены «специальные преференции, связанные с получением работы, жилья, с доступом к образованию и так далее». «Фактически, мы создали для них такие же права, как и для белорусов», — сказал он.