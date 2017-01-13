Уфа, 14 января, 2017, 00:26 — ИА Регнум. Будни капремонта

ИА REGNUM СМИ Башкирии

13 января и в последующие дни ряд СМИ обратился к теме капитального ремонта. Жители Башкирии стали исправно оплачивать счета за капитальный ремонт дома, об этом говорят итоги 2016 года. Так, в течение 12 месяцев собираемость достигла 88%, для сравнения — годом ранее она составляла 84%. На средства жителей республики удалось отремонтировать 1202 дома, что на 202 превышает прошлогодний показатель. В Уфе цифра также увеличилась с 339 до 479. В основном в регионе восстанавливаются системы водоснабжения и водоотведения.

В 2017 году планируется отремонтировать 1,1 тыс. домов в Башкирии. Основной диапазон работ останется прежним: кровля крыш и система водоснабжения. Есть и те, кто не желают платить по счетам. Число жителей региона, которые задержали оплату на полгода и более достигает 130 тыс. человек. При этом страдать будет весь район или город, поскольку объемы планируемых работ придется сокращать из-за недостаточного финансирования.

В Башкирии есть передовые районы, где сборы за капремонт превышают 90% — Ермекеевский (99%) и Кумертау — (94,9%), но есть и территории, где неплательщиков много — это Салаватский район, собравший только 64% взносов, и Баймакский, где эта цифра составляет 59%. Ущерб от неплательщиков — 250 млн рублей. С 2018 года по каждому дому, находящемуся в краткосрочном плане ремонта, будет проводиться экспертиза для обнаружения дефектов.

Правительственный зверинец

«Business FM Уфа» и ряд СМИ в этот день информировало, что в правительстве Башкирии создана межведомственная рабочая группа, которой поручено изучить вопросы строительства в Уфе зоопарка нового типа с естественной средой обитания животных. Возглавил группу вице-премьер республики Марат Магадеев, следует из опубликованного распоряжения кабмина от 28 декабря 2016 года. В группу вошли представители Минприродопользования, Минземимущества, Минкульта, Минлесхоза и Минэкономразвития Башкирии, управления земельных и имущественных отношений Уфы, а также аппарата правительства. В середине декабря на личном приеме граждан с идеей строительства зоопарка в Уфе к главе региона Рустэму Хамитову обратился некто Ильдус Гизатуллин, который сам вызвался участвовать в этом проекте. Рустэм Хамитов сообщил посетителю, что рассматривается несколько вариантов размещения зоопарка, в том числе в парке имени Калинина, парке Лесоводов или на территории возле ТЦ «Мега». Информация о стоимости проекта и его потенциальных инвесторах тогда не уточнялась.

Хамитов: отставка маловероятна

«Уфа-пресс» 9 января обратил внимание на публикацию так называемого «Кремлевского рейтинга» губернаторов России. В СМИ этот рейтинг распространился с громким заголовком о скорой отставке шести, а после нового года еще пятнадцати губернаторов. Новый год уже настал, а никаких отставок в губернаторском корпусе пока не предвидится. Издание отметило высокий статус в рейтингах главы Башкирии Рустэма Хамитова, в начале 2017 года глава Башкирии вновь вернулся в топ-10 рейтинга влиятельности губернаторов АПЭК, а в конце года вошел в число десяти самых эффективных по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг». По версии «Кремлевского рейтинга», Хамитов получил четверку и входит в группу руководителей регионов, отставка которых маловероятна.

Лидер удорожания — масло

10 января ряд СМИ сообщил, что Уровень инфляции на потребительском рынке республики с начала прошлого года составил 4,9%. Такие данные приводит Башстат. Это минимальный показатель за период наблюдений за уровнем цен с 1992 года. По словам специалистов, замедление темпов роста цен в сравнении с 2015 отмечалось во всех секторах потребительского рынка. Из подакцизных товаров газовое моторное топливо за период с начала года стало дороже на 20%, бензин автомобильный и дизельное топливо — в среднем на 5%, табачные изделия подорожали на 20%, а вот автомобили — на 6%. При этом более всего подорожали автомобили импортные новые — на 11%. Снижение же цен наблюдалось на телевизоры (на 4%), компьютеры (на 2%) и смартфоны (на 6,5%). Кроме того, увеличилась стоимость электротоваров и золотых украшений — на 5% и 17% соответственно. Тарифы на коммунальные услуги повысились на 5,6% Для сравнения, в 2015 году этот показатель вырос почти на 12%. Проезд в общественном транспорте стал дороже на 19%, в пригородном и поездах дальнего следования — на 5% и 6% соответственно. Среди продовольственных товаров картофель за год подешевел на 4,2%, морковь, свёкла, лук репчатый и капуста — на 15,1−30,6%, фрукты и цитрусовые — в среднем на 10,3%. Хлеб подорожал на 2,7%, масло подсолнечное, оливковое и маргарин — на 3,4−9,4%, масло сливочное выросло в цене на 22%.

Правительству не разрешили приватизировать «Соду»

Ряд СМИ со ссылкой на «Коммерсантъ в Уфе» в этот день проинформировал, что Федеральная антимонопольная служба отказала правительству Башкирии в согласовании схемы, при которой региональный пакет «Башкирской содовой компании» (38,3%) передавался бы в специально созданное для этого АО «Региональные инвестиции». АО было учреждено в прошлом году для того, чтобы гарантировать приватизацию при отказе в согласовании основной схемы — с передачей доли в АО «Региональный фонд». Этот вариант также не устроил антимонопольное ведомство: об отрицательном решении сообщалось в декабре. Таким образом, правительству Башкирии не разрешили приватизировать содовую компанию по обеим схемам. Власти региона приняли решение в любом случае приватизировать пакет акций «Соды», но отказаться от его фактической продажи в частный сектор, оставив в своем управлении. Это позволило бы расширить диапазон использования дивидендов, региональная доля которых составляла в последние несколько лет около 1 млрд рублей ежегодно. Первый отказ, связанный с «Региональным фондом», был в какой-то степени ожидаем. Второй отказ, связанный с «чистой» структурой, по видимости, стал для властей республики неприятным сюрпризом. Антимонопольная служба объяснила его недочетами в распоряжениях правительства Башкирии, касающихся как создания АО, так и плана приватизации пакета содовой компании.

В Уфе появятся снежные полицейские?

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» сообщило, что муниципалитет Уфы был на грани объявления чрезвычайной ситуации из-за обильных снегопадов. Объём осадков, который выпал, составил 38,2 мм. За 9 суток выпало больше месячной нормы. Снега выпало в эти каникулы в 11 раз больше. Возникли сильные сложности. Столица была на грани объявления чрезвычайной ситуации. С 1 по 8 января городские службы работали в круглосуточном режиме. Был объявлен режим №3, который подразумевает выход на линию 75% всей техники. На очистке от снега работали также 2 тыс. 350 человек. В первую очередь, производилась очистка основных пассажирообразующих магистралей, социально значимых объектов и территорий, где расположены экстренные службы. Всего за 8 дней вывезено более 188 тыс. кубометров снега, в сутки — 25 тыс. Это в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Сделано за 8 дней почти 15 тыс. рейсов на снежные полигоны. Всего на улицах Уфы работали более 400 автогрейдеров, снегопогрузчиков, бульдозеров и т.д. Были привлечены около сотни машин различных предприятий. Мэр призвал Центр общественной безопасности нещадно штрафовать и республиканские, и федеральные предприятия, не выполнившие свои обязанности по содержанию территории. Чтобы заставить предприятия всех форм собственности вовремя очищать принадлежащую им территорию, руководитель Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы предлагает создать экологическую полицию, состоящую из 8 человек.

Почем нынче землица

11 января «UfaTime» выясняло, сколько стоят земельные участки в разных районах Башкирии. Так, средняя цена одной сотки земли для жилого строительства в республике достигает 35 тыс. 214 рублей. При этом сумма может варьироваться от 250 рублей до 1 млн рублей. Средняя стоимость участка оценивается в 1 млн рублей. Цены варьируются от 30 тыс. до 55 млн рублей. Если говорить о конкретных районах, то самая дорогая земля в Уфе и Уфимском районе. Здесь одна сотка земли в среднем стоит 111 тыс. 964 рубля. Далее следует город Октябрьский, где землю можно купить за 67 тыс. 500 рублей за сотку. Замыкает тройку лидеров Нефтекамск — 63 тыс. 370 рублей за сотку. Чуть дешевле земля в Салавате — 63 тыс. 330 рублей. Самая дешевая земля в Шаране — 12 тыс. за сотку. Также купить участок подешевле можно в Аскарово, Староболтачево и Баймаке. В то же время Уфа в декабре 2016 года заняла шестое место по стоимости жилья в городах-миллионниках. В среднем купить жилье в Уфе можно за 61 783 рублей за «квадрат». С начала прошлого года стоимость упала на 1,14%. Первое место в рейтинге занимает Москва (171 тыс. 081 рубля), на втором месте — Санкт-Петербург (100 тыс. 161 рубля). Далее в списке расположились Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород.

Средний и малый бизнес предпочитает торговать

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Башкирии работает 123 тыс. предприятий среднего и малого бизнеса, в которых задействовано 415 тыс. человек. Самыми привлекательными сферами для предпринимателей региона являются торговля и ремонт авто, мотоциклов и бытовой техники. Они занимают нишу более 33%. Еще 21% компаний предоставляет населению различные услуги, 14% заняты строительством. Общий объем средств, вырученных от предпринимательской деятельности, оценивается в 1,1 трлн рублей.

Бесплатный Дед Мороз за 200 рублей

«Общественная электронная газета» 11 января выясняла, сколько стоило посещение юрты Деда Мороза в Башкирии. Посещение некоторых гостевых юрт Деда Мороза в Башкирии оказалось платным. В Ишимбайский районе у горы Тратау, где расположилась южная гостевая юрта башкирского Деда Мороза, за встречу с добрым волшебником требовали по 200 рублей с человека. Напомним, что в рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный» в новогодние каникулы на территории Башкирии в этом году было открыто пять гостевых юрт Деда Мороза. Центральная расположилась в этнопарке «Ватан» (в Уфе, за Конгресс-холлом), северная — в селе Мишкино Мишкинского района, южная — у подножия горы Торатау в Ишимбайском районе, западная — на территории горнолыжного комплекса «Уязы-тау» в городе Октябрьском, восточная — на территории горнолыжного комплекса «Родео» Учалинского района. В центральную юрту в Уфе вход был абсолютно бесплатным. Организаторы проекта «Башкортостан новогодний, удивительный» — Государственный комитет по предпринимательству и туризму РБ и Фонд развития городских проектов — в декабре проводили пресс-конференцию, они пообещали, что посещение всех пяти гостевых юрт в этом году будет бесплатным. Однако в Ишимбайском районе вся территория ледового городка была разделена на две части — бесплатную и платную.

Средняя, очень средняя зарплата по региону

12 января ИА «Башинформ» поделилось информацией Минтруда Башкирии о том, что средняя зарплата в республике в октябре прошлого года составила 27 тыс 217,6 рубля. В настоящее время численность экономически активного населения региона составляет 2 млн 031,6 тысячи человек. Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), составляет в Башкортостане 113,2 тыс. человек. Уровень общей безработицы по сравнению с ноябрем несколько снизился и составил к концу года 5,6%. Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен сейчас 8982 рублям.

Полигоном меньше

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Мелеузовском районе Башкирии прекратил работу полигон твердых бытовых отходов. Как сообщили в республиканском министерстве экологии, данное решение было принято после проверки субъекта МУП «Зеленое хозяйство» и выявления ряда нарушений. В частности, экологами был зафиксирован факт отсутствия лицензии на осуществление деятельности по утилизации и размещению отходов, кроме этого, объект не был включен в государственный реестр. Также инспекторы установили, что на полигоне не проводился мониторинг состояния окружающей среды, учет размещаемых отходов не велся, отсутствовала промежуточная изоляция, мусор не утрамбовывался и не уплотнялся. По результатам проверки организацию оштрафовали на 125 тыс. рублей. В настоящее время отходы на полигон больше не завозятся.

Крематоря в Уфе не будет. Пока

«Коммерсантъ в Уфе» 12 января сообщил, что Арбитражный суд Башкирии признал ничтожной сделкой договор аренды 1,6 га земли на Западном кладбище, на котором планировалось строительство первого в Уфе крематория. Стоимость объекта оценивалась в 200 млн руб. Инвестором должно было стать ЗАО «Военно-мемориальная компания» (Москва). Договор был подписан в апреле 2013 года между администрацией Уфимского района и компанией «Уфимский дом ритуальных услуг». С иском в суд обратилась администрация Красноярского сельсовета. Его представитель в суде заявил, что участок был передан в аренду с нарушениями требований Земельного кодекса — в частности, он был предоставлен в аренду без проведения публичных слушаний, с нарушением санитарных норм и правил, из земель особо охраняемых территорий и объектов. Суд, признав сделку ничтожной, ориентировался на решение суда общей юрисдикции, который в прошлом году по иску восьми местных жителей признал незаконными постановления администрации Уфимского района о согласовании места размещения крематория и утверждении границ земельного участка под застройку. Кроме того, арбитраж посчитал, что при этом были нарушены конституционные права жителей Красноярского сельсовета. В октябре 2016 года «Уфимскому дому ритуальных услуг» не удалось в арбитраже вернуть разрешение на строительство крематория

Два «дела врачей»

13 января ряд СМИ поднял тему нерадивых медицинских работников. Так, с гибелью пятилетнего мальчика из Башкирии будет разбираться Росздравнадзор. Выяснить, почему малышу не оказали своевременную помощь, надзорному органу поручила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Трагедия случилась в Давлеканово в первые дни нового года. Катаясь с горки, мальчик ударился головой. Через два дня после происшествия он умер в Республиканской детской клинической больнице от очаговой травмы головного мозга. По оценкам СУ СК по РБ, который провел доследственную проверку и возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка, в местной ЦРБ неверно оценили состояние пятилетнего пациента и «допустили дефекты в оказании ему медицинской помощи».

Видеозапись передвижения на четвереньках уфимки Татьяны Меленчук со сломанной ногой также вызвала резонанс. Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился уволить главного врача городской поликлиники №1 клинической больницы №13 Уфы, в которой и произошла история. 13 января стало известно, что руководитель СК РФ по РБ после доследственной проверки принял решение возбудить уголовное дело по факту нарушения прав граждан в этой же самой поликлинике по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Как отмечают в ведомстве, это сделано для того, чтобы расширить возможности для установления истины, так как полномочий, даваемых во время доследственной проверки, недостаточно для проведения полного объема оперативных мероприятий. На данный момент следствие установило, что с 2011 по 2017 год неустановленные лица не обеспечили в больнице наличие исправного лифта, по этой причине пациенты были вынуждены добираться до кабинета рентгена по лестнице. Расследование продолжается.

Ждём в гости вьетнамцев

Газета «Республика Башкортостан» в этот день сообщила, что делегация Башкирии во главе с премьер-министром Рустэмом Мардановым заключила соглашение между правительством РБ и провинцией Бариа-Вунгтау Вьетнама о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Вьетнамская сторона готова поставлять в Башкирию морепродукты, фрукты, товары легкой промышленности, а также инвестировать средства в создание на территории республики новых предприятий, в частности, в сфере агропромышленного комплекса. В свою очередь республика готова к сотрудничеству в нефтяной промышленности и подготовке специалистов на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета. Делегация встретилась с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Глава государства выразил пожелание, чтобы предприятия Башкирии разработали инвестиционные проекты во Вьетнаме, создали благоприятные условия для стабильной и долговременной инвестиционной деятельности. Президент Вьетнама также сообщил о своих планах совершить визит в Россию в первом квартале 2017 года. При этом Чан Дай Куанг откликнулся на предложение башкирской стороны посетить в рамках визита Башкирию.

Уничтожение исторического центра Уфы продолжается

Ряд СМИ 13 января сообщил, что исторический центр Уфы ожидают серьезные изменения. В Уфе принят проект застройки квартала в старой части города. Квадрат ограничен улицами Пушкина, Аксакова, Заки Валиди и Гоголя. Часть исторических построек оставят на месте, но несколько домов будут снесены. По мнению застройщиков и выдавших разрешение на снос, они не представляют культурной ценности. Всего будет ликвидировано 6,2 тыс. квадратных метров построек. Здесь будут построены многоэтажки, в которые смогут заселиться 1,1 тыс. человек. Дома N18 и 24 по улице Аксакова и N13 и 21 по улице Гоголя останутся на месте, правда, первые переквалифицируют в здания для госучреждений, а вторые продолжат иметь статус жилых домов.