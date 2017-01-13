Вашингтон, 13 января, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп и министр жилищного строительства и городского развития Бен Карсон приняли участие в ток-шоу Стива Харви, где обсудили будущие позитивные изменения в американских городах, сообщает 13 января Reuters.

Gage Skidmore Бен Карсон

«Он сказал, что хочет что-то сделать», — сказал Харви репортерам после встречи с Трампом в его офисе.

«У него есть план для провинциальных городов, но он нуждается в некоторой помощи, вот почему он и попросил меня занять пост в министерстве. Посмотрим, что я смогу сделать», — добавил Карсон.

Напомним, на этой неделе прошли слушания в Сенате по утверждению кандидатур в будущую администрацию президента Дональда Трампа. Бен Карсон, врач-нейрохирург и писатель, должен стать 17 министром жилищного строительства и городского развития.