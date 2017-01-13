Москва, 13 января, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал фотографию, на которой российский лидер Владимир Путин запечатлен вместе с руководством частной военной компании (ЧВК) Дмитрием Уткиным по прозвищу «Вагнер».

Скриншот страницы vk.com/soldiers_of_fortune

Песков сообщил, что снимок, который появился в социальной сети в «ВКонтакте», был сделан на торжественном приеме в Кремле по случаю празднования Дня Героев Отечества. В ходе этого мероприятия президент Путин фотографировался с гостями, но при этом ни с кем не общался приватно.

Прием прошел 9 декабря в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца.

Что касается Уткина, то Песков подтвердил, что тот действительно был в Кремле на этом приеме, так как является кавалером ордена Мужества. Уткин был от Новгородской области, пояснил Песков.

Кто такой «Вагнер», Песков затруднился ответить.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер» является руководителем частной военной компании, которая работает в Сирийской Арабской Республике.