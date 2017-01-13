Багдад, 13 января, 2017, 23:16 — ИА Регнум. Иракские войска, сражающиеся с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле, достигли правительственного здания в провинции Ниневия и водрузили над ним иракский флаг, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает 13 января Reuters.

Флаг Ирака

Иракские войска захватили большинство районов в восточном Мосуле. Кампания продолжается практически три месяца, на новом этапе борьба с террористами ведется более успешно, благодаря новой тактике и улучшенной координации.

«Это одновременно и символическая и тактическая победа», — заявила Элисса Слоткин, представитель Пентагона, комментируя факт освобождения административного здания.

Слоткин также сообщила, что группа связи ведет переговоры с Турцией о помощи их войскам в районе Эль-Баба в Сирии и уже оказывает им некоторую поддержку.

«Мы предоставили некоторую поддержку в виде разведданных, нашим турецким коллегам», — сказала она.

Напомним, наступление на Мосул началось еще в марте 2016 года, однако город до сих пор находится в руках террористов. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади в декабре заявил, что для полного освобождения Ирака от террористов потребуется три месяца. Мосул является последним крупным оплотом террористов в Ираке.