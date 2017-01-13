Мурманск, 13 января, 2017, 23:02 — ИА Регнум. В 2017 году в Мурманской области будет создан рыбохозяйственный кластер. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в отчёте о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития региона в 2016 и 2017 годах.

Владимир Кутилин. В рыбном ряду (фрагмент)

Согласно тексту документа, к неотложным мероприятиям, направленным на стабилизацию ситуации в Заполярье, относится формирование условий для реализации кластерных инициатив. В 2016 году на проведение семинаров, практикумов, организацию консультаций участников кластеров, чиновники «закладывали» 4,63 млн рублей — из федерального и областного бюджетов. Эти средства, как следует из отчёта, были успешно освоены.

«Площадкой для установления контактов между организациями — потенциальными участниками рыбохозяйственного кластера стала международная специализированная выставка «Море. Ресурсы. Технологии-2016», организованная и проведённая во взаимодействии с ООО «МурманЭКСПОцентр», в которой приняли участие 9 организаций региона, — сказано в отчёте мурманского Минэка. — По итогам заседания Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области принято решение о создании рабочей группы для разработки концепции формирования кластера. Утверждён состав рабочей группы Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области по разработке концепции формирования рыбохозяйственного кластера Мурманской области. Разработан и в целом одобрен на заседании рабочей группы проект Концепции формирования рыбохозяйственного кластера с регулирующей организацией кластера на базе Мурманского представительства НО «Рыбный союз».

По данным министерства, в настоящее время некоммерческой организацией «Рыбный союз» рассматриваются варианты создания регулирующей организации, разрабатывается план работы и проект соглашения о присоединении к кластеру.

Напомним, по оценке губернатора области, 2016 год стал стабильным для мурманского рыбохозяйственного комплекса — несмотря на сложности, с которыми сталкивались предприятия отрасли на протяжении последних лет.

В частности, как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году рыбная отрасль серьёзно пострадала из-за вспышки неизученного заболевания.