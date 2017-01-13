Киев, 13 января, 2017, 23:01 — ИА Регнум. Украинские силы ПВО провели тактико-специальные учения в Херсонской области, граничащей с российским Крымом. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

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Сообщается, что подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия в Херсонской области.

Уточняется, что украинские военнослужащие во время занятий отработали аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

Особенностью данных учений является выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью.

Напомним, 1−2 декабря минувшего года Вооруженные силы Украины провели ракетные стрельбы на юге страны в непосредственной близости от границы с Крымом. Украинские военные испытали управляемые зенитные ракеты средней дальности С-300.