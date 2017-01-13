Вашингтон, 13 января, 2017, 22:29 — ИА Регнум. США не получали официального приглашения для участия в переговорах по Сирии, организованных Россией и Турцией, очередной раунд которых пройдет в Астане 23 января, заявил государственный департамент США, сообщает 13 января Reuters.

Белый дом

«Насколько мне известно, мы не получали официального приглашения для участия в переговорах», — заявил Марк Тонер, представитель госдепартамента США.

Напомним, перемирие в Сирии стартовало 30 декабря, благодаря переговорам в Астане между Россией, Турцией и Ираном. В целом, как отмечают стороны, перемирие соблюдается.